Yaşam

"Süper Ay" manzarası büyüledi

19 Şubat 2019 Salı 20:35 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 20:35

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'nin farklı şehirlerinden gözlemlendi.

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay, güneşin batması ile ortaya çıktı. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gözlemlendi. Kaynak: AA Etiketler: süper ay

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