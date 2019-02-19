Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay, güneşin batması ile ortaya çıktı.
Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gözlemlendi.
Kaynak: AA
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'nin farklı şehirlerinden gözlemlendi.
Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay, güneşin batması ile ortaya çıktı.
Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gözlemlendi.
Kaynak: AA