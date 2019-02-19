65 yaşındaki rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, gemilerde iaşe şefliği yaptığı yıllarda, çocuğunun ev ödevine verdiği destekle rölyef sanatına merak sardı.

İşi dolayısıyla dünyanın birçok yerine giden Buga, limanlardan topladığı atıklarla gemideki boş zamanlarında eser yapmaya başladı.

Kendisini 25 yıl emek verdiği rölyef sanatında her geçen gün geliştiren ve çeşitli eğitim kurumlarında birçok kişiye sanatının inceliklerini öğreten Buga, yeni açtığı atölyesinde bu alana ilgi duyanlara eğitim veriyor.

"Hayalimdeki atölyeyi açtım"

Mehmet Erol Buga, gemilerde iaşe şefliği yaparak, 1992 yılında emekli olduğunu ancak mesleğini 10 yıl daha sürdürdüğünü söyledi.

Oğlunun ev ödeviyle rölyef sanatıyla tanıştığını belirten Buga, "Oğlumun o ödevi sayesinde gemideki boş vakitleri değerlendirdim. Çalışmalarıma gemideki atıkları toplayarak, onlardan eserler yaparak başladım. Limanlarda kendime malzeme toplamaya başladım. Birkaç tablomu yurt dışında arkadaşlarım satın aldı. Onlar beni birazcık kamçıladı, ondan sonra bu sanatı tamamen kendime hobi olarak edinmeye başladım" dedi.

Hayalindeki atölyeyi 1 ay önce Gölcük'te açtığını ifade eden Buga, burada vereceği eğitimlerle meraklılarına rölyef sanatının inceliklerini öğretmek istiyor.

Topladığı atıklardan eserler çıkarıyor

Buga, eserlerinin tamamını topladığı atıklarla yaptığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Doğadaki atıkları değerlendiriyorum. Masrafsız geliyor bana, doğayı da kolluyorum. Bundan dolayı çok memnunum. Beğendiğim bir evin fotoğrafını fotokopiyle büyütüyorum. Sonra resmi inceliyoruz. Evin şekli neyle yapılmış, ona göre doğadan malzeme topluyorum. Taşı sahilden topluyoruz ama dikkat ettiğim şey, renkleri ve ebatları. Bunlar benim için çok önemli. Önce malzemeyi toplamaya başlıyoruz. Bunda soba borusu varsa meşrubat pipeti, paslı tenekeler ön plana çıkıyor. Çatıları oluklu mukavva yapıyorum. Evin önünde sarmaşık varsa yediğimiz üzüm koçanıyla bunu yapıyorum. Bunun gibi şeylerle eserimi ortaya çıkarıyorum."

Kaynak: AA