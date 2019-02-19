Ankara Çok Yönlü Destek Merkezi, 8 Mart'ta Kapadokya'da düzenlenecek "Kadın Buluşması" için "Komşu Kadın Bohçası" adıyla proje hazırladı.

Türkiye'ye sığınan kadınlar ile Türk kadınları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya gelen bin 600 kadının ortaklaşa hazırladığı bohçalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kapadokya'da sergilenecek.

Merkezin Sosyal Uyum Sorumlusu Azize Çelik, savaş ve çatışmalı bölgelerden kaçarak Türkiye'ye sığınan kadınlara sosyal bütünleşmede kolaylık sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

"Farklı olmadığımızı görmek için yapılan bir çalışma"

Proje kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Çelik, "Bu yıl 12'nci Kapadokya Kadın Buluşması düzenleyeceğiz. Geçen sene kadınlarımız umutlarını, dileklerini ve acılarını 'Mülteci Kadın Bohçası' ile sergilemişti. 500 kadın 70 metre boyutunda bir sanat işçiliği ortaya çıkarmıştı. Hedefine ulaşan bir projenin ardından bu sene de kadınlar farklı bir şekilde bunu devam ettirmek istediler. Bizler artık aynı şehirlerde, aynı ülkede, aynı sokaklarda yaşayan insanlar olarak komşu kadın bohçası yapalım dedik" dedi.

Çelik, "Komşu Kadın Bohçası" projesinde bin 600'den fazla Türk ve mülteci kadının ortak çalıştığını, kültürel desenler ve renklerin nakşedildiği bohçalara yazılar ve boyamalarla kadın siluetlerinin de çizildiğini söyledi.

Türkiye'ye sığınan kadınlar ile Türk kadınları arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Aynı iş için dayanışma göstermeleri onların iletişim kurmasına sebep oluyor. Birbirlerinin hayatlarına dair fikirleri oluyor. Birbirleri ile konuşup arkadaş oluyorlar. Başka etkinlikler için birliktelik oluşuyor. Kaynaşmak ve birbirimizi anlamak için, farklı olmadığımızı görmek için yapılan bir çalışma. Kadınlar buradan dost bir şekilde ayrılıyorlar."

Proje vesilesiyle Türkçe öğrendi

Irak'ın Telafer kentinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ruqaya Abdulhay Mohammed, dil kursuna gitmediğini, bu proje vesilesiyle yeni arkadaşlıklar kurarak Türkçe öğrendiğini dile getirdi.

Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini ifade eden Mohammed, el emeği göz nuru bohçaları Türk kadınlarla beraber işlerken çok mutlu olduğunu paylaştı.

Kaynak: AA