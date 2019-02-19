Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, Erzurum-Kars demir yolunda 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele ediyor.

Yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için kışın hummalı bir çalışma yapıyor. Görevliler, sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerle istasyonda bulunan demir yolu hattına inerek kar temizleme çalışmasına başlıyor.

Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışan işçiler, başta Doğu Ekspresi olmak üzere hattı kullanan trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek, gerekli yerlerde buz ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Ulaşımın sorunsuz yapılmasını sağlıyorlar

İşçiler, hattaki tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yaklaşık 6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için iş makineleri ve kazmaları kullanıyor. Ayrıca, merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını kırarak, trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen işçiler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.

Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan ekip, molada içtikleri sıcak çay ile ısınıyor.

"Masalsı yolculuk" yaptıran Doğu Ekspresi'nin sorunsuz şekilde varış noktasına ulaşması için fedakarca çalışan görevliler, ulaşımın sorunsuz yapılmasını sağlıyor. Aileler ile sevenlerin birbirlerine kavuşmasına vesile oldukları için mutluluk duyuyor.

"Arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla soğuğu atlatıyoruz"

TCDD Yol Bakım Onarım Memuru Ömer Acar, soğuk havaya rağmen seferlerin aksamaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kışın kar ve buzla mücadele ettiklerini anlatan Acar, "Aralık ortasından nisan ayına kadar tünelde oluşan kar ve buzu kırıp dışarı çıkartmakla görevliyiz. Amacımız, tren seferlerinde aksama olmaması. Dışarıda da kar yağdıkça kar küreme aracımızla temizleyip, yolu sefere hazır hale getiriyoruz" dedi.

Ömer Acar, göreve erken saatlerde tünelde kontrol yaparak başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Seferden önce tünele girip oluşan sarkıtları kırıp, tren seferine engel olmamasını sağlıyoruz. Bir gün buz kırıyoruz, bir gün de kırılan buzları tahliye ediyoruz. Şu anda 6 personel var, ihtiyaç olduğunda ekip takviye ediyoruz. Soğuk oluyor ama arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla, gayretiyle o soğuğu atlatıyoruz."

Kaynak: AA