Ayşan Eken, 10 yıl öncesine kadar Batman ve Siirt yöresine ait bazı ürünleri Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Malatya gibi illerde satarak ailesinin geçimini sağladı.

Müşterilerinin siparişi üzerine bu illere gümüş ürünler de götüren Eken, ilginin artmasıyla kız kardeşi Necla Eken ile kendi işlerini kurmak için mikro kredi desteğinden faydalandı.

Aldıkları kredi ile iş yeri açan iki kardeş, bir süre sonra işlerini geliştirmek amacıyla ilave destek için yeniden mikro kredi başvurusu yaptı. 10 bin liralık destekle iş yerlerinin bir bölümünde atölye oluşturan kardeşler, hurda gümüşü eriterek müşterilerden gelen talebe göre çeşitli takı ve aksesuarlar hazırlıyor.

Batman'ın yanı sıra batı illerinden de sipariş alan kardeşler, bu siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

"Müşterilerimizin hayalini gerçekleştiriyoruz"

Eken, bölgeye özgü yöresel ürünleri satmak için gittiği batı illerinde kendisine sıklıkla "Sizin oraların gümüşü meşhurdur, bize telkari getirir misin?" denildiğini, bunun üzerine hediye amaçlı götürdüğü ürünleri müşterilerinin satın almak için de istediğini belirtti.

Talep üzerine gümüş ürünlerle ilgilenmeye başladığını anlatan Ayşan Eken, rahatsızlanan annesi ile ilgilenmek için sürekli Batman'da kalması gerekince de bir iş yeri açmaya karar verdiğini söyledi.

Eken, "İsimli kolye, anahtarlık, tespih gibi siparişler geliyor. Müşteriler hayal ediyor biz de müşterilerimizin hayalini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tasarım konusunda eğitim almaya başladı

Eken'in kardeşi Necla Eken de gümüş işçiliği ile ablası sayesinde ilgilenmeye başladığını belirterek, tasarım konusunda eğitim almaya başladığını söyledi.

Ablası ile sabah saat 08.00'de açtıkları iş yerinde siparişleri yetiştirmek için saat 20.00'ye kadar çalıştıklarını ifade eden Eken, hurda gümüşleri eriterek yeni ürünler elde ettiklerini aktardı.

Eken, "İnsanlar eski gümüşlerini satmak için getirdiklerinde onları alıp, eritiyoruz. Erittiğimiz gümüşü hem tel hem plaka haline getiriyoruz. Daha sonra isimli künye, bileklik, anahtarlık, küpe ve yüzük ile telkari yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA