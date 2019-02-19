Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Buz kalınlığının yer yer 30 ila 50 santimetre kalınlığa ulaştığı göl üzerinde, turistler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini çıkardı. Turistler ve amatör fotoğrafçılar Çıldır Gölü'nde güzel anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Rize'den gelen Dursun Ali Demiroğlu, Çıldır Gölü'nü çok beğendiğini, gölde buz üstünde yürümenin ve atlı kızaklara binmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karadeniz'den 20 kişilik ekiple yola çıktıklarını belirten Demiroğlu, "Çıldır Gölü beklediğimizden daha güzelmiş, burayı hep fotoğraflarda görüyorduk ama gelince daha güzel olduğunu gördük. Herkesi Çıldır'a bekleriz" dedi.

"Kızakla gezmek harikaydı"

Turistlerden Tülay Parlak da tatilini Çıldır Gölü'nde değerlendirdiğini ve Kars'ta bulunduğu için mutlu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü'ne ilk kez geliyorum, tahmin ettiğimden daha büyük ve çok güzel. Çıldır çok soğuk ama yine de beğendim. Maceralı bir yolculukla buraya geldik, yolda tipiye yakalandık ama burası yolda çektiğimiz o eziyete değdi. Buradaki güzellikleri, Çıldır Gölü'nü hep fotoğraflarda görüyorduk ama fotoğraflardakinden daha güzel. Çıldır'da kızakla gezmek harikaydı, iyi ki gelmişiz. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim ama sıkı sıkı giyinsinler burada hava çok soğuk."

Amatör fotoğrafçı Mitat Eroğlu ise, "Amatör fotoğrafçılık yaptığım için arkadaşlarımla düzenli olarak geziler düzenliyoruz, bu sefer ki gezi planımız Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelmekti. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir doğası ve fotoğraf çekmek için güzel yeri var, Kars'a her fırsatta da gelmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA