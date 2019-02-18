Çıkacağı yolculuğun tüm ayrıntıları şimdiden düşünülen Titanik 2, Çin’de aslına benzer şekilde inşa ediliyor. Denize açılacağı tarih ise 2022.

Gemi, Titanik gibi İngiltere’nin Southhampton şehrinden Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine gidecek.

Yeni gemideki kamara düzeninin Titanik'deki ile aynı olması planlanıyor.

Titanik 2’deki en önemli ve hayati fark ise modern navigasyon sistemi ve teknolojiye sahip olması. Gemide yeterli sayıda cankurtaran sandalı da bulunacak.

Yeniliklere uygun olarak inşa edilen gemi bu nedenle 13 metre daha geniş inşa ediliyor.

Titanik 2'de 2 bin 400 yolcu ve 900 kişilik mürettebatın seyahat etmesi planlanıyor.

Titanik 2'nin maliyeti 500 milyon dolar.

1912 yılındaki Titanic faciası

Kitaplara, filmlere ve sergilere konu olan Titanik faciası hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Batmaz denilen Titanik, 1912 yılı Nisan ayında ilk seferinde bir buzdağına çarparak, Atlantik okyanusuna gömülmüştü. Faciada bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber