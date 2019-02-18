Hindistan basınında yer alan haberlere göre Sağlık Bakanlığı, son 1 hafta içinde domuz gribi nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 332'ye yükseldiğini açıkladı.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 3 bin 508 vakanın görüldüğü, bunlardan 127'sinin ölümle sonuçlandığı aktarıldı.

Ülke genelinde yıl başından bu yana 9 bin 367 domuz gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu.

Pencap, Madhya Pradeş ve Maharaştra, salgından en fazla etkilenen diğer eyaletler oldu.

Kaynak: AA