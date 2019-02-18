İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da art arda 2 bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib'de, 2 bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 37 sivil yaralandı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/A2VuJSBBDb pic.twitter.com/C7uXZyi3ro — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Hac Yusuf, "2 seri patlamada 9 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 Sivil Savunma görevlisi var" ifadelerini kullandı.

2 aracın infilak ettirildiği mekanda, çevredeki binalar ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA