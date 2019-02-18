Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın yılbaşından bu yana Fırat'ın doğusunda işgal ettiği yerleşimlerde 4'ü çocuk, 7'si kadın toplam 107 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Alıkonulanların Rakka iline bağlı Tel Abyad, Kahtaniyye, Has Dakur, Masada, Suluk ve Mansura, Haseke'nin Dirbasiye ilçesi ve Halep'e bağlı Münbiç ilçesinden olduğu belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları zorla silah altına alma konusuna da değinilen raporda, aralık ayı içerisinde 13-17 yaş aralığındaki 4 çocuğun bu niyetle kaçırıldığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor. Örgütün işgal ettiği alanlardaki insan hakları ihlalleri, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarca sık sık eleştiriliyor.

Kaynak: AA