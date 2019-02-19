Rize Çayeli'nde amatör balıkçılık yapan Necati Yazıcı, zıpkın ile avlanmak için Karadeniz sahilinde dalış gerçekleştirdi.

Dalış esnasında kafa kamerası kullanan Yazıcı, 2 su samuru görüntüledi.

"Su samurlarının nesli tehdit altında"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhayat Özdemir, Çayeli ilçesinde görüntülenen su samurunun, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı envanterinde yer aldığını aktardı.

Özdemir, "su samurlarının son yıllarda sayısının hızla azaldığı" görüşlerinin ortaya atıldığına işaret ederek, "Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılır. Bu demektir ki yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan bir türdür" dedi.

Özdemir, Kaçkar Dağları'nda ve Karadeniz'e dökülen dere ağızlarında su samuru gibi birçok hayvan türünün gözlemlenebileceğini belirtti.

Kaynak: AA