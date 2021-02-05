5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi Sümeyye.

Doğduğunda 2 kolu yoktu. Ancak o hiçbir zaman kendine engel koymadı.

Resim yapmak, yüzmek, dikiş dikmek, yazı yazmak, yemek yapmak…

Kolları olmasa da Sümeyye bunların hepsini ayaklarıyla yapabiliyor.

2009’da çizdiği resimlerle, 2014’te ebru sanatıyla sergiye katıldı.

Sümeyye akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilendi, 5 yaşında başladı yüzmeye. Annesi her şeyde olduğu gibi bunda da kızının yanındaydı.

4 sene boyunca özel ders aldı ancak tek başına olmak istemediği için bir kulübe katıldı.

Daha sonra da şampiyonalara katılmaya başladı.

Her yarışta altın madalya kazandı. Başarıları sayesinde milli takım kamplarına davet edildi.

İlk uluslararası yarışında 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla döndü Türkiye’ye. Sümeyye, o zaman 12 yaşındaydı, sonrasında milli sporcu oldu.

Sümeyye, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda da yarıştı. Altın madalya kazanarak yüzmede Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu.

“Gerçek engel ve engelliler bizim karşımıza çıkartılan zorluklar ve bu zorlukları çıkartan kişilerdir.”