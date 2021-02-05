Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Verilerde ilginç noktalar yer alıyor.

83 milyon 614 bin 362 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin "enleri" "ortalamaları" ve "en azları"nı sizler için derledik.

39 yaş dikkat çekiyor

Buna göre, nüfus verileri arasında en fazla dikkat çeken yaş 39. Türkiye'de tam 1 milyon 402 bin 747 kişi 39 yaşında.

Onu 21 yaşındaki 1 milyon 353 bin 607 kişi takip ediyor. 40 yaşındakilerin toplam nüfusu ise 1 milyon 351 bin 247. 40 yaşı küçük oynamalarla 6 yaş ve 22 yaş izliyor.

Mevcut nüfusa göre, ortanca yaşımız ülke genelinde 32 yaş 7 ay. Ortanca yaşı en yüksek olan il 41,4 ile Sinop, en düşüğü ise 20,4 ile Şanlıurfa.

Çocuk nüfusunda şampiyon Şanlıurfa

Peki çocukların, nüfus içindeki yeri ne? Türkiye'de 2020 yılında 0-14 yaş arasındakilerin toplam sayısı 19 milyon 68 bin 237.

Nüfusa oranla çocuk şampiyonu ise Şanlıurfa. 2 milyon 115 bin 256 nüfusa sahip kentte 0-14 yaş aralığında tam 825 bin 27 çocuk yaşıyor. Başka bir deyişle her 5 kişiden 2'si çocuk.

En fazla çocuk ve yaşlı İstanbul'da

Sayısal olarak en fazla çocuk ise İstanbul'da. Tam 3 milyon 312 bin 147 çocuk İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u, 1 milyon 168 bin 50 ile Ankara ve 825 bin 27 ile Şanlıurfa takip ediyor.

Çocukların yanısıra, yaşlı nüfus verileri de dikkat çekici. 65 yaş üstündekilerin sayısı 7 milyon 953 bin 555.

En fazla yaşlı da çocuklarda olduğu gibi yine İstanbul'da yaşıyor. Mega şehirde 65 yaş üstü tam 1 milyon 137 bin 610 kişi hayatını sürdürüyor. İkinci şehir ise 519 bin 685 ile İzmir.

İstanbul'da ilk sırayı Sivaslılar çekiyor

Nüfus verileri arasında, doğduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu il dışında yaşayanlar da var. Dikkat çeken istatistik ise İstanbul'dan. Nüfusu 15 milyonu aşan kentte yaşayanların sadece 2 milyon 159 bin 995'inin nüfus kütüğü İstanbul'da.

12 milyon 851 bin 873 kişi ise farklı illerin nüfusuna kayıtlı. İstanbul'da ilk sırada ise yine Sivaslılar var:

Sivas - 768 bin 336

Kastamonu - 562 bin 160

Ordu - 526 bin 669

Giresun - 495 bin 871

Tokat - 488 bin 461

En çok Iraklı var

Ve Türkiye'nin göçmen ya da sığınmacı olmayan resmi oturma iznine sahip yabancı sakinleri. Nüfus verilerine onlar da dahil. Buna göre, Türkiye'de en çok Iraklı bulunuyor, sayıları ise 281 bin 74.

Onu 158 bin kişi ile Afganistanlılar takip ediyor. Ayrıca, 9 bin 32 ABD'li, 43 bin 679 Rus, 18 bin 740 Çinli de Türkiye'de yaşamayı seçenler arasında.

376 kişi vatansız

Türkiye'de yaşayan 376 kişi ise vatansız statüsünde yer alıyor.