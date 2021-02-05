Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü mavi ve turuncuya büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.
Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla Dünya Kanser Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için renklendirildi.
Turuncu ve mavi renkte aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.
Etiketler: Kanser Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul
Son Haberler
- 00:46
- 00:33
- 00:15
- 00:09
- 00:03
Sıradaki Haber
'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil'in vefatının 150. yılı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz