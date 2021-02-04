Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY projesi kapsamında "Çık dışarı oynayalım" sloganıyla çocuklarla buluştu.

Göletli Park’ta çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye de özen gösterdi. Çocukların bilgisayar ve tablet bağımlılığından uzaklaştırılarak akranlarıyla keyifli vakit geçirmelerinin planlandığı etkinlikler sürekli hale getirilecek.

Kardan üç boyutlu ay yıldız yaptılar

Küreklerle oyun alanı oluşturan ve çocuklarla kartopu oynayan ekipler, doyasıya eğlendiler. Kartopu oyunundan sonra kar kütlelerini toplayan çocuklar ve polisler, üç boyutlu ay yıldız yaptı.

"Çık dışarı oynayalım" sloganıyla polis ekipleri, çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu saatlerde etkinliklere devam edecek.