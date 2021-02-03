Fumiko, çocukken okuduğu ansiklopedide geleneksel Türk ve İslam motifleriyle karşılaştığını ve oldukça ilgi duyduğunu söyledi.

Japonya Şoowa Kadınlar Üniversitesinden, aldığı tekstil ve tekstil desenleri eğitimi sonrası 1988’de mezun olan Fumiko, eğitiminin ardından gittiği İstanbul’da tezhibe yönelik ilgisi arttı.

Türk motiflerini öğrenmek için müzehhip Prof. Münevver Üçer’in atölyesine iki yıl katıldığını söyleyen Fumiko, atölye eğitimi sonrası, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Grafik Tasarım Bölümünde bir yıl eğitim verdiğini söyledi.

Eserleriyle 2019’da Asya Çağdaş Sanat Ödüllerinde "Sanatta Mükemmellik Ödülü" aldığını dile getirdi. Fumiko'nun eserlerinin yer aldığı ve YEE Tokyo'da 10 Şubat'ta açılacak sergi, 15 Mart'a kadar gezilebilecek.