Bir güne sığdırmamız gereken çok iş var, süremiz 24 saat. Bu süre bazen çok hızlı geçiyor bazen de bitmek bilmiyor. Uyku, iş, yeme içme, sosyalleşme, ev işleri, alışveriş, biraz da kendimize zaman ayıralım desek gün bitiyor.

Our World in Data sitesinde yer alan araştırmada 15-64 yaş aralığındaki insanlara şu soru soruldu: Gün içerisinde zamanınızı neye, ne kadar harcıyorsunuz?

Zamanımızın çoğunu uyuyarak ve çalışarak geçiriyoruz

Peki, dünyadaki insanların zaman ayırdığı etkinlikler ne kadar benzer? 23 ülkenin yer aldığı araştırmaya göre, zamanımızın çoğunu çalışarak ve uyuyarak geçiriyoruz.

Türkiye'nin verilerine göre, uykuya harcadığımız süre 8 saat 35 dakika. Çalışmaya ise yaklaşık 3,5 saat harcıyoruz. 2 saatimiz ev işleri ve alışverişe gidiyor. Kişisel bakıma 50 dakika harcıyoruz.

2 saatimizi yeme içmeye, 2 saatimizi televizyon izlemeye harcıyoruz. Arkadaşlarımıza da 1 saat ayırıyoruz. Kalan 3 saatimizde ise hepimiz farklı işlerle meşgul oluyoruz. Böylece günümüzü tamamlıyoruz.

Çalışmaya en çok zaman ayıran ülke Çin

En fazla uyuyan insanlar günlük 9 saat 2 dakikayla Çin’de, en az uyuyanlar ise 7 saat 51 dakikayla Güney Kore’de.

Çalışmaya en çok zaman ayıran ülke Çin, en az zaman ayıran ülke ise İtalya.

Peki, gün içerisindeki boş zaman süresi hangi ülkede ne kadar?

- Norveç / 369 dakika

- Yunanistan / 341 dakika

- Belçika / 339 dakika

- Almanya, Finlandiya / 331 dakika

- Danimarka / 328 dakika