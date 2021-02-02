Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atlar kar üstünde yarışlara hazırlanıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl'de yarış atlarına dayanıklılık için karda antrenman yaptırılıyor. Yaz yarışlarına hazırlık için at sahiplerinin yaptığı ilginç idmana TRT Haber ekibi de şahitlik etti. Atların, bir metrelik kardaki koşuları renkli görüntülere sahne oldu.
Atları kar üstünde koşturuyorlar, kaslarını kuvvetlendirip yaz aylarında yarıştırıyorlar.
Burası Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Toklular köyü. Köyde her yıl temmuz ayında kaymakamlık ve belediye desteğiyle at yarışları düzenleniyor.
20 yıllık gelenek
20 yıldır gelenekselleşen bu yarışlara hazırlık, kış aylarında başlıyor. Bakımlarını özenle yaptıkları atlarının kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlık kar içinde yapılıyor.
Karda dayanıklılık idmanı
Atları koştururken karın yumuşak olmasına özellikle dikkat ediyorlar. Çünkü kar sertleştiğinde veya miktarı az olduğunda atların kayma riski fazla oluyor.
Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede atların idmanları eşsiz manzaralar sunuyor.
Haber: Merve Şahin
Etiketler: Kar Yağışı
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