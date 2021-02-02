Atları kar üstünde koşturuyorlar, kaslarını kuvvetlendirip yaz aylarında yarıştırıyorlar.

Burası Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Toklular köyü. Köyde her yıl temmuz ayında kaymakamlık ve belediye desteğiyle at yarışları düzenleniyor.

20 yıllık gelenek

20 yıldır gelenekselleşen bu yarışlara hazırlık, kış aylarında başlıyor. Bakımlarını özenle yaptıkları atlarının kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlık kar içinde yapılıyor.

Karda dayanıklılık idmanı

Atları koştururken karın yumuşak olmasına özellikle dikkat ediyorlar. Çünkü kar sertleştiğinde veya miktarı az olduğunda atların kayma riski fazla oluyor.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede atların idmanları eşsiz manzaralar sunuyor.

Haber: Merve Şahin