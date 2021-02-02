Erzincan'ın Çilesiz köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden 65 yaşındaki Doğan Kahraman'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin haber vermesiyle Çilesiz köyüne gelen jandarma ekipleri, arazide tipi ve fırtınaya rağmen arama faaliyetine başladı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası köyün kırsalında Kahraman'ı bulan Mehmetçik, yaşlı adama kendi parka ve beresini vererek bölgede hazırda bekletilen sağlık ekiplerinin yanına ulaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

Yaşlı adamın sağlık durumu iyi

İlk tedavisi bölgede yapılan ve ardından ambulansla İliç Devlet Hastanesine kaldırılan Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğan Kahraman'ın, köye döndüğü aracının arızalanması üzerine yaya olarak evine dönerken olumsuz hava koşulları yüzünden yolunu kaybettiği belirlendi.