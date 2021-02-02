Kifayet Kocabacak, Azerbaycan'da ilk evliliğini yaptı. Eşinden ayrıldığından beri çocuklarından haber alamadı. 1998 yılında Türkiye'ye gelen ve Balıkesir'in Gönen ilçesine yerleşen Kocabacak, ikinci evliliğini yaptı.

Oturduğu yerde Ayşe olarak da bilinen Kifayet Kocabacak'a Azerbaycan'dan acı bir haber aldı. Yıllardır haber alamadığı oğlu Hasanov Hikmet Fikret'in Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi.

Şehit Hasanov Hikmet Fikret, keskin nişancı çavuş rütbesinde görev yaparken Karabağ Savaşı başladı ve gönüllü birlikle cepheye ilk intikal edenler arasında yer aldı. Ermeni istihkamının çok güçlü olduğu bir bölgede savaşın ilk günlerinde birliğinden birçok asker arkadaşıyla beraber aynı yerde şehit düştü.

Şehidin annesine ulaşmak için uğraştılar

Azerbaycan yasalarına göre; şehit ailelerine maaş bağlanması için şehidin anne ve babasının da muvafakatnamesinin alınması gerekiyor. Şehidin eşi devlet kurumlarına başvurduğunda bu bilgiyi öğrendi. 1998 yılından beri şehidin annesinden kimse haber alamadı.

Annesi hakkında bilinen tek şey Balıkesir ilinde yaşadığıydı. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesini verdi ve Kifayet Kocabacak’a ulaşıldı.

Ailenin bulunmasında aktif rol alan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, şunları söyledi:

"Kıbrıs’ta okuyan bir kardeşimizin arkadaşı vesilesi ile Karabağ’ın alınması sırasında şehit olan kardeşimizin akrabalarının Gönen’de olduğunu öğrendik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte Gönen’e giderek o aileyi buldular. 23 yıl sonra çocuğun şehit haberi ile olan annenin buruk hali ile karşılaştık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizler de Gönen’de Yavuz Subaşı vekilimizle, ilçe başkanımızla irtibatlandıraraktan inşallah onların Azerbaycan’a şehit kabrine gitmelerini sağlayacağız."