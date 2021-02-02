Eminönü Tarakçılar Caddesi üzerinde yer alan Büyük Abud Efendi Han 1887 yılında inşa edildi.

Geçmişte cam ve metal mimarisi ile Avrupa’nın önde gelen yapıları arasında yer alan han, günümüzde de ticaret için kullanılıyor.

Demir işlemeli merdivenler ve geniş koridorlara sahip Büyük Abud Efendi Han’ın üç girişinden ikisi Mahmutbey Yokuşu tarafında yer alıyor.

Mimarı tam olarak bilinmeyen bu han Türk sineması açısından ise önemli bir yere sahip.

Yoksul bugün hala Büyük Abud Efendi Han’ın parçası

Çekimlerine 1986 yılında başlanan ve başrollerini Kemal Sunal ve Yaman Okay’ın paylaştığı 'Yoksul' filmine Büyük Abud Efendi Han ev sahipliği yaptı.

1987 yılında gösterime giren filmde Kemal Sunal’ın canlandırdığı ve çaycılık yapan Yoksul karakteri, ticari bir handa gelişen olayları zaman zaman espirili bir bakış açısıyla sinemaseverlere aktarıyor.

Filmde Kemal Sunal ve Yaman Okay’ın ana mekan olarak kullandıkları çay ocağı ise bugün hala o günkü işlevini koruyor.

Günümüzde Yoksul karakterini devam ettiren Metin Genç de tıpkı filmdeki gibi han ve çevresinde yer alan esnaf tarafından çok seviliyor.

Kendisine 'Yoksul' diye seslenilen Metin Genç, bugün çay ocağını görmek için hem diğer şehirlerden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiğini, Kemal Sunal’ın anısının sonsuza kadar han duvarları içinde yaşayacağını söylüyor.

Her sahneyi bir defada çekti

Mümin Kireç 55 yıldır Büyük Abud Efendi Han’ın sakini.

Esnaflık yapan Kireç’in özelliği, çekimlere canlı tanıklık etmesinin yanında filmde rol de alması.

Çekimler için Büyük Abud Efendi Han’ın tercih edilmesinde, açık kubbesinin ve geniş hareket alanının etkili olduğunu söylüyor Mümin Kireç.

Kireç, Kemal Sunal’ın genelde kendi dükkanında misafir olduğunu ve sanatçının ricasıyla filmde birkaç sahnede figüranlık yaptığını da anlattı.

Sette Sunal'ın hiçbir zaman ne şımarıklığını ne de egosunu görmediğini söyleyen Kireç, filmdeki düşme sahnesiyle ilgili anısını da şöyle anlattı:

“Bir sahneyi iki defa çektiğini görmedim. Dedim Kemal abi, 'Sen çıkacaksın bu sahneyi iki defada çekeceksin.' Düşme sahnesiydi, bardaklar kırılacak. Gitti bir kerede yaptı, geldi."

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

