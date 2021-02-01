Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği, denizden havaya pek çok alanı etkilemeye devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilıcak, deniz yüzey sıcaklığının her yıl artmaya devam ettiğini ve artan sıcaklığı durdurmanın ise zor olduğunu açıkladı.

“Sıcaklık ilk 50 yıl normalin altındaydı”

Ilıcak, 20’nci yüzyılın ilk 50 yılında deniz yüzey sıcaklığının normalin altında geçtiğini ve sıcaklığın sonradan arttığını söyledi:

"Atmosferde sıcaklık artıyor ve ama deniz yüzeyi sıcaklığı hep geriden geliyor. Dünyanın iklim hafızası olan denizler artık ısınmaya başladı. Bunun nedeni ise insanlardan kaynaklı karbon emisyonları."

“Artan deniz sıcaklığı birçok olumsuzluğu da peşinden getirecek”

Küresel deniz suyu sıcaklığı arttıkça ısınmaya bağlı fırtınaların, tayfunların, kasırgaların şiddetinin ve sayısının artacağını vurgulayan Ilıcak, "Bu durum bazı yerleri tehdit ediyor ve önlemler alınması gerekiyor. Deniz yüzey sıcaklığının artmasını engellemek için karbon emisyonlarını azaltmalı, elektrikli araçlara geçilmeli, ormanlık alanlar arttırılmalı, petrol kullanımını azaltmalıyız" dedi.