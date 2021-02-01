Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müzisyen Engin Ege hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Birbirinden güzel tangoların bestecisi, TRT İstanbul Radyosu Tango Orkestrası şefi Fehmi Ege’nin oğlu Engin Ege vefat etti.
Engin Ege de babası Fehmi Ege gibi kendini müziğe ve tangolara adamış bir müzik adamıydı.
Yıllarca TRT İstanbul Radyosu Tango Orkestrasında akordeon ve piyano sanatçısı olarak sanatını icra etti.
Necdet Koyutürk ve Fehmi Ege’den sonra uzun yıllar orkestra şefi olarak görev yaptı.
Engin Ege'nin cenazesi bugün saat 14:00’te Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
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