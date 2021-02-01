Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kars Çayı'nda yiyecek arayan su samurları
Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken su samurları ve ördekler, Kars Çayı'nın donmayan bölümlerine akın etti.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle daha önce buzla kaplanan Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bazı bölümlerinde ise sular akmaya devam ediyor.
Kars Çayı'nın donmayan kısmını mesken tutan su samurları ve yeşilbaşlı ördekler ise akan çayda yiyecek aradı. Su samurlarının çayda balıklarla beslenmesi, buz üzerinde gezmeleri ve ördeklerin toplu halde görülmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Kar Yağışı
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