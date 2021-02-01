Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle daha önce buzla kaplanan Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bazı bölümlerinde ise sular akmaya devam ediyor.

Kars Çayı'nın donmayan kısmını mesken tutan su samurları ve yeşilbaşlı ördekler ise akan çayda yiyecek aradı. Su samurlarının çayda balıklarla beslenmesi, buz üzerinde gezmeleri ve ördeklerin toplu halde görülmesi ilginç görüntüler oluşturdu.