Su sporlarının yükselen yıldızı: Kürek

Kürek sporuna olan ilgi havanın ısınmasıyla birlikte artmaya başladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve Türk dizilerinde yer alan sahneler, bu ilginin başlıca nedenleri arasında.

Özellikle İstanbul’un denize nazır birçok noktasında yapılabilen bu spor, son zamanların yükselen trendi durumunda.

Kürek sporcusu ve antrenörü Zeynep Ece Tilki, bu sporu yapmaya başlayacaklara ilk olarak temel eğitim verdiklerini söylüyor.

Doğru teknik ve doğru ekipman seçiminin de önemli olduğunun altını çizen Tilki, ardından yeni kürekçileri su ile tanıştırdıklarını belirtiyor.

Antrenör Ömer Faruk Şahiner ise kürek sporunun sabahın erken saatlerinde yapılması gerektiğini bunun da insana ayrı bir özgüven kazandırdığını söylüyor.

“Gün doğumunda herkes uyuyor ve sen o saatte kendin için bir etkinlik yapıyorsun. Kendi vücuduna bir yatırım yapıyorsun. Kendimizi çok yukarılara taşıyacağımız bir branş bu.”

"Herkes hayatında bir kez denemeli"

“Suya çıktığınız ilk andan itibaren karadaki dertlerini, problemlerini bırakıp denizi izleyerek kürek çekmek insanda çok büyük bir özgürlük hissi yaratıyor” diyor Zeynep Ece Tilki.

İnsanların bunu hissetmesi ve çevresindeki insanlarla bu duyguyu paylaşmalarının da kürek sporuna olan ilginin artmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Ömer Faruk Şahiner, ilginin artmasına rağmen kürek sporunun hala bilinirlik açısından yeterli düzeye ulaşmadığını söylüyor.

“Önce aileler tanıyor. Aileler tanıyınca çocuklarını yönlendiriyorlar. Her yaş grubunun yapabileceği bir spor. Sakatlanma riski yok. Herkesin hayatı boyunca bir kere de olsa bu sporu yapması gerektiğini düşünüyorum.”