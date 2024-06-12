Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 12.06.2024 11:51

Su sporlarının yükselen yıldızı: Kürek

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve dizi sahnelerinin etkisiyle kürek sporuna olan ilgi arttı. İstanbul'daki birçok sahil semtinde, sabahın erken saatlerinde kürek çekenleri görmek mümkün.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Kürek sporuna olan ilgi havanın ısınmasıyla birlikte artmaya başladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve Türk dizilerinde yer alan sahneler, bu ilginin başlıca nedenleri arasında.

Özellikle İstanbul’un denize nazır birçok noktasında yapılabilen bu spor, son zamanların yükselen trendi durumunda.

Su sporlarının yükselen yıldızı: Kürek

 

Kürek sporcusu ve antrenörü Zeynep Ece Tilki, bu sporu yapmaya başlayacaklara ilk olarak temel eğitim verdiklerini söylüyor.

Doğru teknik ve doğru ekipman seçiminin de önemli olduğunun altını çizen Tilki, ardından yeni kürekçileri su ile tanıştırdıklarını belirtiyor.

Antrenör Ömer Faruk Şahiner ise kürek sporunun sabahın erken saatlerinde yapılması gerektiğini bunun da insana ayrı bir özgüven kazandırdığını söylüyor.

“Gün doğumunda herkes uyuyor ve sen o saatte kendin için bir etkinlik yapıyorsun. Kendi vücuduna bir yatırım yapıyorsun. Kendimizi çok yukarılara taşıyacağımız bir branş bu.”

Su sporlarının yükselen yıldızı: Kürek

"Herkes hayatında bir kez denemeli"

“Suya çıktığınız ilk andan itibaren karadaki dertlerini, problemlerini bırakıp denizi izleyerek kürek çekmek insanda çok büyük bir özgürlük hissi yaratıyor” diyor Zeynep Ece Tilki.

İnsanların bunu hissetmesi ve çevresindeki insanlarla bu duyguyu paylaşmalarının da kürek sporuna olan ilginin artmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Ömer Faruk Şahiner, ilginin artmasına rağmen kürek sporunun hala bilinirlik açısından yeterli düzeye ulaşmadığını söylüyor. 

“Önce aileler tanıyor. Aileler tanıyınca çocuklarını yönlendiriyorlar. Her yaş grubunun yapabileceği bir spor. Sakatlanma riski yok. Herkesin hayatı boyunca bir kere de olsa bu sporu yapması gerektiğini düşünüyorum.”

ETİKETLER
İstanbul Sosyal Medya
Sıradaki Haber
En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
AB, tartışmalı ve eleştirilerin hedefindeki yeni göç ile iltica kuralları için yol haritası sundu
14:47
İstanbul'da öğretmene saldıran şüpheli yakalandı
14:26
Karabük'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı
14:18
Avrupa'da 95 milyona yakın kişi yoksulluk riskiyle yaşıyor
14:14
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
14:08
Türk somonunun yumurtadan sofraya lezzet serüveni
Aydın'da çilek işçileri aşırı sıcağa rağmen hasada devam ediyor
Aydın'da çilek işçileri aşırı sıcağa rağmen hasada devam ediyor
FOTO FOKUS
Japon aktivistlerden Gazze'ye destek
Japon aktivistlerden Gazze'ye destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ