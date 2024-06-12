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Yaşam
TRT Haber 12.06.2024 09:31

En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi

Türkiye'nin en yaşlı ve en küçük hacı adayları, kutsal topraklarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.

En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi

Türk hacı adaylarının en yaşlıları 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ve en küçüğü 3 aylık bebek Baybars Demir Mekke’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.

Hacı adaylarına hediye takdim eden Erbaş, "2024 Haccının en küçük ve en yaşlı hacılarını buluşturduk. Her yıl bunu yapıyoruz." dedi.

En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi

Ayşe Kızıldağ 14 yıldır hacca gitmek için bekliyordu. Ayşe Nine kutsal topraklara gelmenin mutluluğunu 98 yaşında tattı. Tüm İslam alemi için dua ettiğini söyledi.

Baybars bebeğin ailesi de 3 aylık bebekleriyle kutsal toprakları ziyaret etmekten mutlu olduklarını belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Baybars bebeğe altın, Ayşe Nineye de seccade hediye etti.

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