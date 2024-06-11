Kavurucu sıcaklar başladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasına daha kapı araladı. Afrika üzerinden gelen bu yeni dalganın, hafta içinde yurdun büyük kesiminde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu sene yaz sıcaklarının aniden artmaya başladığını vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, küresel ısınmanın tek etken olmadığı görüşünde.

“Yaz sıcaklarının birdenbire artmasının sebebi bir tarafta alçak basınç oluğu bir tarafta da yüksek basınç sırtı dediğimiz sistemin etkili olması. Orta Avrupa'da ve Balkanlarda Alçak basınç oluğu etkili olurken yağışlı ve daha serin havalar söz konusu. Bizde maalesef yüksek basınç sırtı etkili olduğu için sıcaklıkların daha da artmasına neden oluyor.”

İstanbul'da sıcaklıklar gölgede 32-34 derece civarında olacak. Ama güney bölgelerde 40 ila 42 derece arasında bir sıcaklığa erişecek. İzmir'de bu hafta içi sıcaklık 39 derecelere ulaşacak gibi görünüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir

Özdemir, rüzgarın güneye dönmesiyle Afrika üzerinden gelen havanın Türkiye’de sıcaklık artışına yol açtığını belirtiyor. Bu haftaya özellikle dikkat çekerek yurtta yüksek sıcaklıkların hissedileceğini söylüyor:

“Cuma gününe kadar sıcaklıklar gittikçe artacak. İstanbul’da 35 derecenin üzerine çıkacak gibi görünüyor. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi için de 40 derecelerin üzerine kadar çıkacaktır. Sıcaklıklar en yüksek seviyelere ulaşacak.”

Özdemir, meteorolojik verilere göre cuma gününe kadar yurdun tamamına yakınında yağış görünmediğini de ekliyor.

Özdemir meteorolojik verilerde gölgedeki sıcaklık değerlerinin baz alındığının altını çizerek “Güneşte hava sıcaklığı ölçülmez” diyor. İl il bizleri hangi sıcaklıkların beklediği sorusuna ise şöyle yanıt veriyor:

“İstanbul'da sıcaklıklar gölgede 32-34 derece civarında olacak. Ama güney bölgelerde 40 ila 42 derece arasında bir sıcaklığa erişecek. İzmir'de bu hafta içi sıcaklık 39 derecelere ulaşacak gibi görünüyor.”

Rüzgarsız hava nemi beraberinde getirecek

Rüzgarın etkisini yitirdiği günlerde bağıl nem değerleri artıyor. “Bağıl nem rüzgarsız koşullarda yüzde 80'leri buluyor” diye konuşan Özdemir, “Gördüğümüz kadarıyla rüzgar sakin esiyor. Yani yok gibi. Bu durgun hava hakim olduğu müddetçe nem miktarı ve sıcaklık artacaktır” değerlendirmesinde bulunuyor.

Rüzgarın olmadığı koşullarda hava kirliliğinin de artacağını vurguluyor Özdemir. Özellikle metropollerde, sabah ve akşam saatlerinde hava kalitesinin düşeceğini dile getiriyor. Bu süreçte Afrika üzerinden gelen çöl tozlarını da hatırlatıyor.

Bayramın ilk günü yani pazar günü İstanbul 28-30 derece arasında olurken kısa süreli de olsa gök gürültülü sağanak yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı.

Cumartesi sıcaklıklar normale dönecek

Kavurucu sıcakların hafta sonu ile birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hatta bazı bölgelerde etkili yağışların görülmesi söz konusu.

“Cuma günden sonra sıcaklıklarda düşme eğilimi var. İç Anadolu, Orta Karadeniz'in yüksek kesimleri, Göller Bölgesi ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Pazar günü de Rize, Erzurum, Kars, Erzincan çevrelerinde yine yağış bekliyoruz.

Yağışlar devamlı değil, kısa süreli ama etkili yağışlar olacaktır. Bunlara da dikkat etmek lazım.”

Bayramda bizi ne bekliyor?

Kurban Bayramı’na sayılır günler kaldı. Meterolojik veriler, cumartesi gününden itibaren, yani arife günü, hava sıcaklıklarında bir düşüş olacağını söylüyor. Bayramda bizi nasıl bir havanın beklediğini ise Özdemir şu sözlerle anlatıyor:

“Bayramın ilk günü yani pazar günü İstanbul 28-30 derece arasında olurken kısa süreli de olsa gök gürültülü sağanak yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bayramın geri kalanında ise sıcaklıklar 29-30 derecelerde seyrederken yağışları iç kesimde de görme ihtimali olacaktır.

Ama güney illerimizde sıcaklıklar bayağı yüksek. Akdeniz ve Ege Bölgesi 36-40 derece arasında. Rize-Samsun çevrelerinde 25-27 derecelerde. Ankara'da 30 derecelerde. Deprem bölgesinde ise sıcaklıklar 34-36 dereceleri bulacak.”