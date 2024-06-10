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Yaşam
AA 10.06.2024 10:23

Hacı adaylarından ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaret

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, bir saati bulan zorlu yolculukla tırmandıkları Nur Dağı'nın zirvesinde dua ediyor, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'nda şükür namazı kılıyor.

Hacı adaylarından ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaret
[Fotograf: AA]

Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam eden hacı adayları, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası geliyor.

Termometrelerin öğlen 45 dereceye kadar çıktığı kentte hacı adayları zorlu bir yolculukla ulaşılan Hira Mağarası'nı ziyaret için genellikle gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor.

Hacı adaylarından ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaret

Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'na (Cebel-i Nur) gelen hacı adayları bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında 550 metreden fazla yüksekliğe sahip dağın zirvesine çıkıyor.

Buradan Mekke'yi izleyen, dualar eden hacı adayları, Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor. Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'na girebilmek için bekleyen hacı adayları burada şükür namazı kılıp dua ediyor.

Ziyareti tamamlayan hacı adayları zorlu bir yolculukla tırmandıkları dağda, Hazreti Muhammed'in yaşadığı zorlukları bir an için bile hissetmenin ve kutsal mekanı ziyaret etmenin mutluluğunu ifade ediyor.

Hacı adaylarından ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaret

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer

İslam kaynaklarına göre, Hazreti Muhammed'in 40 yaşına yaklaştığında inzivaya çekildiği ve burada vakit geçirmeyi adet edindiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

Hazreti Muhammed 40 yaşındayken, Hira'da tefekkürle meşgulken Kadir Gecesi, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir." şeklindeki ilk beş ayeti vahyolundu.

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