Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Şükrü Dizge, emekli olduktan sonra sokak hayvanları ile daha fazla ilgilenmeye başladı.

Dizge, ilçeye bağlı Sahilköy Mahallesi'ndeki bazı noktalara ile çöp döküm alanındaki hayvanlara yiyecek ve su ulaştırıyor.

Yaşının ilerlemesi nedeniyle çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini anlatan Dizge, sağlık sorunlarına rağmen sokak hayvanlarının sevgisinden güç aldığını belirtti.

Yaklaşık 11 yıldır her gün sokak hayvanlarına su taşıdığını anlatan Dizge, "Sokak hayvanlarını çok sevdiğim için Akçay mevkii ve çöp döküm sahasında yaşayan sokak hayvanlarına her gün sularını dağıtıyorum. Onlara yiyecek bırakmaya da gayret ediyorum" dedi.

"Hastalıklarımı unuttum"

Dizge, Çınarsuyu Tabiat Parkı'nın girişindeki çeşmeden her gün su doldurduğu damacanaları arabaya taşıdığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"15 damacanam var, onlara su dolduruyorum. Kendi aracım yok, eşten dosttan emanet aldığım arabaya yükleyip dolmuş durağı, Akçay, çöp sahası gibi alanlardaki hayvanlara su dağıtıyorum. Sokak hayvanları için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Pazar günleri iki defa geliyorum çünkü sıcak havada hayvanlara su yetmiyor. Zaman zaman gece saatleri dahi geldiğim zaman oluyor."

Dizge, 3 çocuğu ve 5 torunu olduğunu belirterek, "Hayvan sevgisi sayesinde adeta hastalıklarımı unuttum, gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Tüm hayvanları seviyorum" dedi.

Kaynak: AA