İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan 4 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, giriş ve 1. kattaki evlerin çöplerle dolu olduğunu gördü. Belediye ekipleri dairelerdeki çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Ev sahibi ile eşinin ve çocuklarının dışarı çıkarılmasının ardından çöpler, belediye temizlik işçileri tarafından kamyonlara yüklendi.

Çöplerin taşınmasının ardından belediye ekipleri, evde ilaçlama yaptı.

Kaynak: AA, DHA