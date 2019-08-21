Yaşam
Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından ayrılmadı
21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22 - Son Güncelleme 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
Amasya'da bulunan 2 leylekten biri telef oldu, diğerinin ise kanadı kırıldı. Kanadı kırık leylek, ölen eşinin başından yetkililer gelene kadar ayrılmadı.
Amasya'da yol kenarında bir işçi tarafından bulunan leyleklerden biri telef oldu. Diğeri ise kanadı kırık olsa da ölen leyleğin başından bir an olsun ayrılmadı.
İşçinin durumu yetkililere bildirmesinden sonra, leylek tedavi için götürüldü. Kanadı kırık leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Haber: Umut Yeşilyurt
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