Amasya'da yol kenarında bir işçi tarafından bulunan leyleklerden biri telef oldu. Diğeri ise kanadı kırık olsa da ölen leyleğin başından bir an olsun ayrılmadı.

İşçinin durumu yetkililere bildirmesinden sonra, leylek tedavi için götürüldü. Kanadı kırık leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Haber: Umut Yeşilyurt