Doğu Karadeniz'de son yıllarda tarım alanlarında bitki veriminin düşmesine yol açan "vampir kelebek" ile mücadele amacıyla proje hazırlandı.

Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Kemalpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından geliştirilen projede, zararlı kelebeğin popülasyonu üzerinde baskı oluşturabilecek tuzak geliştirildi.

Elektrik direklerinde 150 vatlık sarı ışıklı sokak lambasıyla kombine edilmiş sarı yapışkan bantlardan oluşan 10 tuzak, Kemalpaşa ilçesine yerleştirildi. Verim alınan yöntemin, diğer ilçelerde de uygulanması planlanıyor.

"2-3 yılda kesin sonuç"

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, "Ricania Japonica"nın tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle halk arasında "vampir kelebek" ya da "yalancı kelebek" olarak adlandırıldığını söyledi.

Okur, vampir kelebeğin bölgede özellikle sebze üreticilerini rahatsız eden zararlı olduğunu belirtti. Ayrıca, kelebeğin ilk kez Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 2006-2007'de görülmeye başlandığını, zararlıyla mücadele için 2009-2011 arasında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa projeler yürüttüklerini vurguladı. Okur, bölgedeki çay üreticilerinin bu böcekten muzdarip olduğunu söyledi.

Bölgede uygulamaya konulan sarı ışıklı sokak lambalarıyla kombine edilmiş yapışkan tuzaklarla vampir kelebekle mücadele konusunda yol katettiklerini vurgulayan Okur, çalışma sayesinde geçmiş yıllara oranla iyileşme sağlandığını, vatandaşın memnuniyetini görebildiklerini söyledi. Okur, projeden 2-3 yılda kesin sonuç almayı planladıklarını belirtti.

"Proje son derece ekonomik ve uygulanabilir"

Kemalpaşa Tarım ve Orman Müdürü Fikret Vayiç ise, projenin son derece ekonomik ve uygulanabilir olduğunu anlattı.

"Bir çiftçimiz, evinin önündeki aydınlatma direğini yoğun şekilde yabancı kelebeğin sardığını söyleyince biz de 'Acaba altına sarı yapışkan tuzaklardan koyarsak yakalanma olur mu?' diye fikir oluştu. Hemen denedik. İki gün içerisinde yoğun bir yakalanma gördük ve bunu proje haline getirmek için çalışmalara başladık. Elektrik dağıtım firmasıyla görüşüp aydınlatmayı önlemeden, ışığın cezbedici özelliğinden faydalanarak elektrik direğine yakın bir mesafede sarı yapışkan tuzakları yerleştirdik."

Vayiç, tek bir tuzakla haftalık bin vampir kelebek yakaladıklarını belirterek, bunun beklentilerinin üzerinde olduğunu vurguladı.

Şu an itibarıyla 10 tuzak yerleştirdiklerini anlatan Vayiç, "200-250 tuzakla 3 yıl içinde vampir kelebek popülasyonunu ekonomik zarar seviyesinin altına çekerek bu sorunu çözmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA