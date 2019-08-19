Yüzlerce ayakkabı kurutuluyor, dükkanlar temizleniyor, çöpe gidecekler ayıklanıyor. Selin vurduğu İstanbul'da esnaf yaralarını sarıyor.

Kuvvetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri Eminönü'ydü. Şehirdeki yağışın ardından alt geçitteki esnaf, sağlam kalan mallarıyla tezgahlarını yeniden açıyor.

Alt geçitten kurtarılan mallardan bir kısmı ise Yenikapı Meydanı'na götürüldü. Binlerce ayakkabı ve giyim eşyası Yenikapı'da kurutuldu.

Yağışta Üsküdar'daki yol da çökmüştü. Yolun bir an önce hizmete girmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yoldaki temizlik büyük ölçüde tamamlandı. Dökülen mıcır kuruyunca kilit taşları döşenecek.

Haber: Cem Şükrü Yıldız