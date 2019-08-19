Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Arda Çeliktaş bahçesinde tavuk ve horoz beslemeye başladı.

Çeliktaş, top oynadıkları sırada horozun topa koştuğunu gördü. İlk önce kendilerine saldırdığını düşünen Çeliktaş, kendisine atılan topa şut çeken horozu görünce şaşkınlık yaşadı.

Mehmet Arda Çeliktaş, şunları söyledi:

"Horoz ilk başta alıştığında bunu anlayamamıştık. Topu bırakınca topa vurmaya başladı, böyle anladık horozun topla uğraştığını. Sonra ilerletti ilerletti bize katılmaya başladı. Oynadıkça geliyor, bize dahil oluyor. Ama beğenmediği topa da vurmuyor. Sarı top favorisi. Yalnız kalınca beraber oynuyoruz."

Kaynak: İHA