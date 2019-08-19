Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlandı.
Böylece belgelerin postada kaybolma ihtimali ortadan kalkacak. İşlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar yaşanmayacak.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, uygulama ile zamandan tasarruf sağlanacağını söyledi.
Uygulamayı kullanacak kişilerin işlem sırasında açıkça yetkilendirilmesi gerekiyor.
Daha önce yapılan düzenleme ile yurtdışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın örneğinin Türkiye'deki herhangi bir noterlikten alınmasına imkan verilmişti.
Kaynak: TRT Haber