İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar'da Bosna Bulvarı Göktürk sokaktaki yol çöktü.
Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı, sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem alındı.
İş makineleriyle çöken yerler dolduruldu, yan yatan elektrik direği kaldırıldı.
Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.
Kaynak: DHA