Tadı ve kokusuyla kış aylarının vazgeçilmezi olan salebin seveni de çok faydası da. Ancak hazır satılan saleplerin içerisinde yüksek oranda şeker ve nişasta bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar evde yapılan doğal salep tüketimini öneriyor.



Faydasını görmek için doğru salebi seçmek önemli. Peki evde doğal salep nasıl yapılır?



Bir kilo süt ocağın üzerine koyuluyor. 10 gram salep özü ve 100 gram toz şekerle iyice karıştırılıyor. Karıştırılırken kaynayan salep fokurdamaya başlayınca servise hazır hale geliyor.

Salebin bakır kaplarda dinlenmesi, bir de üzerine dökülen tarçın lezzetine lezzet katıyor.

