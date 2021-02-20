Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceği: Salep
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kış lezzetleri deyince akla ilk gelenlerden biri de salep. Sağlık açısından da pek çok faydası bulunan salebin faydasını görmek için doğalını tercih etmek gerekiyor. Peki evde doğal salep nasıl yapılır?
Tadı ve kokusuyla kış aylarının vazgeçilmezi olan salebin seveni de çok faydası da. Ancak hazır satılan saleplerin içerisinde yüksek oranda şeker ve nişasta bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar evde yapılan doğal salep tüketimini öneriyor.
Faydasını görmek için doğru salebi seçmek önemli. Peki evde doğal salep nasıl yapılır?
Bir kilo süt ocağın üzerine koyuluyor. 10 gram salep özü ve 100 gram toz şekerle iyice karıştırılıyor. Karıştırılırken kaynayan salep fokurdamaya başlayınca servise hazır hale geliyor.
Salebin bakır kaplarda dinlenmesi, bir de üzerine dökülen tarçın lezzetine lezzet katıyor.
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