Ordu’nun Perşembe ilçesinde gece saatlerinde avdan dönen tekneler limana giriyor. Teknelerin limana yanaşmasıyla balıkçılar ağları temizlemeye başlıyor.

Barakalarda yakılan ateş, gecenin soğuğunu hafifletiyor.

Kışın sabahın erken saatlerinde çalışmak zor olsa da kadın balıkçılar görevlerini başarıyla yerine getiriyor:

"Kendimle gurur duyuyorum, başarıyorum diyorum. Kışın zor, yazın güzel ama zorluğu da var tabii. Yardım edeceksin, ne yapacaksın? Mesleğimiz bu. Başka işimiz yok.”

Yoğun bir mesai ile ağlardan temizlenen balıklar satılınca kadınlar verdikleri emeğin karşılığını alıyorlar.