Bakanlık, "Çocuklar Güvende Programı"nın detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile aileleri başta olmak üzere farklı risk gruplarındaki çocukların Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla izlemelerinin yapılması ve zamanında müdahale edilebilmesi için başlatıldığı belirtildi.

Düzenli aralıklarla çocuklar ziyaret edildi

Program kapsamında SHM çocuk birimlerinde görevli meslek elemanları ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinden oluşturulan ekipler, düzenli aralıklarla hane ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Koruma altındaki çocukların kardeşleri de takip edildi

İzlemeye alınanlar arasında, bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altındayken korunma veya bakım tedbir kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, mobil ekipler tarafından sokakta çalıştığı tespit edilen ya da infaz indirimi ile cezaevinden çıkan çocuklar da yer aldı.

Koruma ve bakım altında bulunan çocukların ailelerinin yanında kalan kardeşleri de ekipler tarafından izlendi.

55 bin 700 çocuk izlendi

Program kapsamında, 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 55 bin 700 çocuğa yönelik izleme gerçekleştirildi.