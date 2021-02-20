Prof. Dr. Kemal Karpat, 1924'te Romanya sınırları içinde bulunan Dobruca'nın Babadağ kasabasında doğdu.

Akademik çalışmalarına 1950'de New York ve Washington üniversitelerinde başlayan Karpat, Birleşmiş Milletler Toplumsal Araştırmalar Bölümünde görev yaptı.

Ardından, sırasıyla şu eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı:

"Montana Devlet Üniversitesi, New York Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Robert Koleji, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Harvard Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi, Colombia Üniversitesi ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı."

1970-1988 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını yürüttü.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Türk Araştırmaları Kurumunun başkanlığını üstlendi

Türk Araştırmaları Derneği ile Türk Araştırmaları Kurumunun başkanlıklarını yapan Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programının Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

Türk Tarih Kurumu onur üyesi olan Karpat, International Journal of Turkish Studies, Central Asian Survey ve Journal of Muslim Minority Affairs dergilerinin editörler kurullarında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Karpat birçok ödüle layık görüldü

Karpat, bilimsel çalışmaları dolayısıyla Romanya bağımsızlık madalyası ve Bükreş Üniversitesi Dimitri Cantemir madalyasıyla ödülendirildi. Romanya Ovidius Üniversitesi ve Rusya Çuvaş Milli Üniversitesi tarafından onur doktoraları verilen Karpat, Rusya Kazan Bilimler Akademisi onursal üyeliği, Wisconsin Üniversitesi Hilldale Ödülü ve Türk Bilimler Akademisi Ödülü'ne layık görüldü.

MESA-Ortadoğu Çalışmaları Derneğinin kurucu üyelik ve başkanlık görevlerinde bulunan Karpat, Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümünde de öğretim üyeliği yaptı.

20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunan Karpat'ın, yurt dışında en çok ilgi gören eseri Ottoman Population, Wisconsin University tarafından basıldı.

TBMM Onur Ödülü sahibi Karpat, 20 Şubat 2019'da Amerika'da vefat etti.