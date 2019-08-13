Özel hamuru yapılıyor, özenle tepsiye diziliyor.

Soğuk baklava bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Yarım asırdır tatlı sektöründe olan bir firma, denemeler sonucu üretti soğuk baklavayı. Yeni lezzet, şerbetli tatlı yemeyenlerin beğenisine sunuldu.

Yağ ve şeker oranı düşük

Soğuk baklavanın yağ ve şeker oranı klasik baklavadan düşük. Püf noktası şerbetinin süt olması.

Hazırlanışı ise oldukça zahmetli.

Kat kat açılan hamur, fıstıkları eklendikten sonra fırına veriliyor. Yaklaşık 1 saat piştikten sonra şerbeti dökülüyor. Soğuk baklavanın sunumunda da çikolata kullanılıyor. Ustaların hünerli elleri ile hazırlanan baklava, özel soğutucu dolapta en az iki saat dinlendiriliyor.

Yaz mevsiminde büyük ilgi gören soğuk baklava, saatler içinde tükeniyor. Patent için başvurusunu da yapan firma, soğuk baklavaya tescil almayı bekliyor.

Kaynak: TRT Haber