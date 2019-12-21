Yaşam
Siste kaybolan 150 koyun 9 saatlik çalışma ile buldu21 Aralık 2019 Cumartesi 15:12 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 15:25
Elazığ'ın Ağın ilçesinde siste kaybolan 150 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.
Elazığ'ın Öğrendik Köyü'nde Duran Demir'e ait 150 koyun, dün akşam saatlerinde sis nedeniyle kayboldu. Demir, koyunları bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, gece saat 03.00'e kadar yaptığı çalışma sonrasında kayıp hayvanları buldu. Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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