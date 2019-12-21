Antalya'nın Kiriş Mahallesi’nde taksicilik yapan Mehmet ve Levent Güvercin kardeşler, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı.

Aileleriyle en son saat 19.00 sıralarında telefonla görüşen kardeşler eve dönmeyince kendilerini arayan aileleri, cep telefonlarına da ulaşamayınca sokaklara düştü.

Cep telefonlarının son sinyal gönderdiği yerde arama yapan aileler, polise ve akrabalarına da haber verdi.

Mehmet Güvercin’in kullandığı otomobilin korkuluksuz bir köprüden dere yatağına düştüğü, sabaha karşı 05.10’da Mustafa Korkmaz isimli vatandaşın polise haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış

Köprü üzerine hemen intikal eden polis ekipleri, suyun içine tavanı üzerine düşmüş otomobil ve yanında Levent Güvercin’i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu.

Olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekipleri Mehmet Güvercin’i dere yatağından çıkardı. 112 Acil Servis ekibinin yaptığı muayenede, Güvercin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Güvercin kardeşlerin bulunduğunu öğrenen kazazede yakınları olay yerine geldi ve Mehmet Güvercin’in hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldular.

[Fotoğraf: İHA]

Aracın dereye düşme anı kamerada

Yapılan araştırmada, Güvercin kardeşlerin mantar toplamaya gittikten sonra Arslanbucak Mahallesi’nde bir arkadaşlarıyla görüştükleri, daha sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bilinmeyen bir sebeple otomobilin yolun sağına dönerek köprünün kenarına gelerek durduğu görüldü.

Görüntülerde, köprünün kenarında duran otomobilin birkaç saniye sonra da ileri doğru hareket ederek köprüden düştüğü kayda girdi. Sürücü Mehmet Güvercin’in, otomobili geri vitese geçiremediği ve kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, mahalle sakinleri de korkuluksuz su kanalları ve köprülerin kazalara neden olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA