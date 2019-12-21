Yaşam
Yalova'da 2 metreyi aşkın orkinos kıyıya vurdu21 Aralık 2019 Cumartesi 14:50 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:06
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, 2,2 metre uzunluğundaki 200 kilogramlık orkinos kıyıya vurdu. Balık, gömülmek üzere alandan uzaklaştırdı.
[Fotoğraf: AA]
Yalova Sahil Mahallesi'ndeki plajda yürüyüş yaparken, kıyıya vuran orkinosu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, 2,2 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinosu, iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.
Ekipler, balığı uygun ortamda gömmek üzere alandan uzaklaştırdı.
Kaynak: AA