Yaşam
Balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı21 Aralık 2019 Cumartesi 12:12 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:35
Antalya'da denize açılan balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı. Oltaya takılan balığın cinsinin nesli tükenmekte olan Kum köpek balığı olduğu öğrenildi.
Antalya'da denize açılan balıkçıların oltasına 1,5 metrelik bir köpek balığı takıldı. Hem korkan hem de şaşıran balıkçılar, o anları kayıt altına aldı.
Oltaya takılan balığın, nesli tükenmekte olan Kum köpek balığı olduğu anlaşıldı. Uzun süre oltada takılı kalan köpek balığı balıkçıların yanında yüzdü. Bir süre sonra oltadan kurtulan köpek balığı gözden kayboldu.
Haber Atakan Şimşir
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