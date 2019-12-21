Antalya'da denize açılan balıkçıların oltasına 1,5 metrelik bir köpek balığı takıldı. Hem korkan hem de şaşıran balıkçılar, o anları kayıt altına aldı.

Oltaya takılan balığın, nesli tükenmekte olan Kum köpek balığı olduğu anlaşıldı. Uzun süre oltada takılı kalan köpek balığı balıkçıların yanında yüzdü. Bir süre sonra oltadan kurtulan köpek balığı gözden kayboldu.

Haber Atakan Şimşir