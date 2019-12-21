Sanatsal geziler ömrü uzatıyor...

İngiltere'deki Londra Üniversitesi Akademisinin araştırmasına göre, düzenli olarak kültürel etkinliklere katılanlarda erken ölüm riski yüzde 30 oranında azalıyor. Buna göre tiyatro, müze veya sergi ziyaretleri insan ömrünü uzatıyor.

Araştırmada, 50 yaş ve üzerindeki yaklaşık 7 bin kişi incelendi, verileri analiz edildi.

Sanatla ilgilenen kişilerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının güçlendiği yönünde gözlemlerin doğrulandığı belirtildi.

Uzmanlar, belirli hastalıklara yönelik daha detaylı sonuçlar ortaya çıkarılması için araştırmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber