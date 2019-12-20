İstanbul'da bulunan 4 katlı bina tarihi özellikleriyle dikkat çekiyor. Bina Bizans, Roma, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. Binanın üstünde ise satılık ilanı var.

Tarihi binanın sahibi olduğunu söyleyen Ömer Civan, satış fiyatının 1 milyon 750 bin dolar olduğunu belirtti. Civan, ailesinden kendilerine miras kalan binayı ortak olduğu ağabeyinin vefatı nedeniyle satmak istediklerini, binanın 152 metrekare ve 4 katlı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Üç farklı imparatorluk"

Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, tarihi bina ile ilgili konuştu:

"İstanbul, Bizans İmparatorluğu öncesinde Roma İmparatorluğuyla beraber farklı farklı katmaların üst üste birikerek yığıldığı bir şehir. Farklı dönemlerdeki depremlerle veya inşaat sebebiyle binaların çökmesi ile ortaya çıkan enteresanlık şu anda bizim gördüğümüz. Çok ilginç bir yapı, çünkü en altında Roma İmparatorluğu döneminden yaklaşık 1800 yıllık sarnıç var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bambaşka bir bina yapılmış. Fakat daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu bina gömülmüş ve Cumhuriyet döneminde yeniden yapılmış. Üç farklı imparatorluk, üç farklı dönem, üç farklı devlet, hepsi üst üste yığılmış ve ortaya çıkmış."

[Fotoğraf: DHA]

180 sarnıç var

İstanbul’da normalde 180 civarında açık ve kapalı sarnıç olduğunu söyleyen Dilbaz, "İstanbul’da sur içi dediğimiz bölge ilk şehir kurulduğundan beri susuz bir bölge. Sur içindeki alan coğrafi nedenlerden dolayı su kaynaklarını neredeyse hiç barındırmayan bir yer. Sürekli su ihtiyacı olduğundan dolayı hem farklı su yolları yapılmış, yağmur sularının toplanması için şehrin farklı yerlerine sarnıçlar inşa edilmiş. Yapının bulunduğu bölge Roma İmparatorluğu ve Bizans döneminde bir ticaret merkezi. Muhtemelen o bölgedeki esnafın ihtiyacı için böyle bir sarnıç yapılmış. Ama bu unutulmuş, kaybolmuş ve üst üste katmanlarla günümüze gelmiş" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Binan hemen koruma altına alınması gerek"

"Aslında burası birinci dereceden sit alanı. Bu binanın satılması aslında bir garabet. Binanın hemen koruma altına alınması şart ki, altındaki yapılar değerlendirilsin" diyen Dilbaz, şöyle konuştu:

"Hızlı bir şekilde üstündeki yapının yıkılıp, altındaki sarnıcın ve Osmanlı yapısının kalıntılarının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yapının hemen arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçerilerin kullandığı bir hamam da var. Aslında burası geniş bir kompleks. İyi bir değerlendirme yapılması lazım."

Kaynak: DHA