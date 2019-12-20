Eski Rum evlerinin kalıntıları, tarih kokan dokusu ve eşsiz deniz manzarası...

Sazak, İzmir'in Karaburun ilçesinde terk edilmiş bir Rum köyü. Ve halen mübadelenin izlerini taşıyor.

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla Rumlar bölgeden ayrılıp Sakız Adası’na göç etti. Köy boşalınca yapılar da zaman içinde zarar gördü. O köyden geriye yıkık dökük tarihi evler kaldı.

Tarihi köy ayağa kaldırılıyor

Kentsel sit alanı ilan edilen köyde restorasyon çalışması yapılacak.

Böylece Sazak Köyü de Fethiye'de her yıl binlerce turisti ağırlayan Kayaköy gibi turizme kazandırılacak.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tarihi köy ile ilgili konuştu:

"Restorasyonla birlikte bölgenin gerçekten de turizm ulusal ve uluslararası alanda canlanacağını düşünüyoruz, tabi bu doğal güzellikleri bu tarihi dokuyu görmek için de herkesi bekliyoruz."

Sazak Köyü, şimdiden fotoğrafçıların ve film yönetmenlerinin ilgi odağı oldu.

Tarihi köy, sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Volkan Balamir