Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, 2010’dan bu yana Türk mutfağının tanıtılması için çalışmalar yaptığını, bu konuda en ciddi adımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ekibinin attığını söyledi.

Yenice, Türkiye'nin dünyada deniz, kum ve güneş turizmiyle tanındığını, gelecek yılın "Türk Mutfağı Yılı" ilan edilmesinin ardından gastronomi turizmi açısından da dünya çapında tanınmasını hedeflediklerini ifade etti.

"Unutulmuş lezzetler"

Federasyon olarak çalışmalara hemen başladıklarını anlatan Yenice, şunları söyledi:

"Federasyonumuza bağlı 104 oda başkanımıza bir genelge gönderip yöresel lezzetlerin tespit edilmesi konusunda bir çalışma yapmalarını isteyeceğiz. Türkiye'nin çok yemeği var. Bazıları unutulmuş lezzetler. Biz mutfak olarak tüm zenginliklerinizi belirlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir ön hazırlık yaptıktan sonra çalışmamızı Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edeceğiz. Türk mutfağının tanıtımı, bir devlet politikası haline getirilmeli. Biz bu konuda ne görev verilirse, 150 bin üyemizle yapmaya hazırız."

Üniversiteler ve liseler de çalışma yapacak

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkan Vekili Öner Çulfaz da envanter çalışması kapsamında 81 oda başkanının her ilde unutulmuş lezzetleri, üniversitelerin gastronomi bölümleri ile turizm meslek liselerinin aşçılık bölümlerini de çalışmaya dahil ettiklerini söyledi.

Sektörün yıllardır eksikliğini hissettiği dünya çapında tanıtım konusunda umutlandığına dikkat çeken Çulfaz, "2020 yılının 'Türk Mutfağı Yılı' ilan edilmesi sektörümüz için büyük milat oldu. Geleceğin aşçılarına Türk mutfağındaki yemeklerin hikayesi, kültürü ve sırlarıyla aktarmak, bu emaneti yeni nesle sağlıklı şekilde aktarmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA