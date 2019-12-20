Randevu İstanbul Film Festivali 22'nci kez sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen festivalin bu yılki konuğu Rusya.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Gün, festivalin 1 hafta süreceğini söyleyerek, "Tek bir salonda gün boyu filmleri izleyebileceksiniz. Gündüzleri çocuk filmleri koyduk. Türk ve Rus sinemasından animasyon filmler var, kısa filmler var" dedi.

Festival film gösterimleriyle de sınırlı değil. Festivalin ilk etkinliği "Rus-Türk Sinema Sektörleri"ni konu alan panel oldu.

Yapımcı Vladimir Ignatiev, Türk ve Rus izleyicilerin birbirine benzediğini söyleyerek, "Çalıkuşu ile başlayan Türk dizileri furyası da devam ediyor. Sinemada da ortak yapımlar için dileyenlerle görüşmeye hazırız" dedi.

Rus sinemasından 22 seçkin örnek izleyiciyle buluşacak

Panelin konuşmacıları arasında TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz da vardı. Yavuz, TRT'nin 12 Punto girişimiyle sektöre verdiği desteği anlattı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almış filmlere biraz daha destek olalım diye, hem de dışarıda Bakanlık desteği alamamış filmleri tekrar yarışa sokalım diye fon kurma çalışmalarını başlattık ve geçen sene de ilkini başlattık."

Festival kapsamında son dönem Rus sinemasından 22 seçkin örnek, 26 Aralık'a kadar izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber